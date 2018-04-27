У столичному Ботанічному саду відкриється "Парк корупції" (схема)

На території парку обіцяють поставити 100-метровий золотий батон.

У Національному ботанічному саду ім. Гришка у Києві 1 червня відкриється "Парк корупції", проект покликаний в інтерактивному форматі привернути увагу до теми топ-корупції.

Про це розповіли під час презентації проекту його авторка Ярослава Гресь та очільниця антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі, пише 112.ua.

"Молодь стає більш терпимою до корупції, молодь не хоче читати довгі тексти антикорупційних розслідувань і розбиратися в нюансах теми, яку глибоко не знає. Саме тому ми вирішили говорити з нею в форматі інтерактивного парку, де через зрозумілі образи, об'єкти, віртуальну реальність, 3D, інтерактивні панелі та інсталяції пояснюємо не тільки, як працює топ-корупція, але й що роблять в Україні, щоб її подолати", - заявила Ека Ткешелашвілі.

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"Парк корупції" складатиметься з дев'яти надувних шатрів загальною площею понад 700 кв. м. Кожен з них розповідає свою історію: від корупції як явища, яке знали ще давні шумери, та основних корупційних схем до великого блоку з інформацією про антикорупційні органи та артефактами реальних кримінальних справ. Остання зала має назву "Країна, яку ми вимріяли". Вона показує, якою може бути Україна без корупції.

"Згори унікальна пневматична конструкція нагадує ящірку – найдавнішу рептилію, яка легко адаптується до будь-яких кліматичних умов, а у разі втрати хвоста відрощує новий. Зблизька парк схожий на великі надувні кульки – символи мильних бульбашок та порожніх обіцянок, які завжди супроводжують корупцію", - йдеться у повідомленні.

Один із залів має форму 100-метрового золотого батона, який назвали "квінтесенцією корупції".

"Парк корупції" працюватиме три тижні. Вхід до парку буде безкоштовним. Щоб до нього потрапити, потрібно придбати звичайний квиток у ботсад.