За 5 років майже на 25% зменшилася кількість українців, які виправдовують хабарі – опитування

Також, згідно з даними дослідження, дещо зменшилася і кількість тих, хто особисто давав хабарі - з 27% у 2013 році до 22% у 2018 році.

За останні п’ять років з 37% до 13% зменшилася кількість українців, які вважають хабар виправданим явищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" і презентовані сьогодні на прес-конференції у Києві.

Як зазначається у прес-релізі з результатами опитування, за останні 5 років кількість тих, хто вважає, що рівень корупції зростає, збільшилася з 49% до 61%.

"Водночас, частка тих, хто вважає, що хабар є виправданим, якщо необхідно вирішити питання, що мають особисту значимість, зменшилася з 37% до 13%", - вказується у прес-релізі.

Також, згідно з даними дослідження, дещо зменшилася і кількість тих, хто особисто давав хабарі (з 27% у 2013 році до 22% у 2018 році).

Зазначається, що найбільше тих, хто давав хабарі, серед респондентів віком від 30 до 50 років та більш заможних і освічених.

Крім того, дослідження показало, що серед українців поступово змінюється ставлення до корупції як до явища загалом.

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"Поступово збільшується кількість тих, хто вважає, що корупція - це хвороба, яка заважає розвиватися українському суспільству (55%) та зменшується частка тих, хто переконаний, що це механізм, без якого не може існувати наше суспільство (39%)", - зазначається у прес-релізі.

При цьому найбільше прихильників останньої тези спостерігається серед наймолодших (до 40 років), найосвіченіших та забезпечених респондентів.

Разом з тим абсолютна більшість респондентів (не менш як 75%) переконана, що покарання за корупцію чиновників центральних органів влади, правоохоронців, податківців, митників, місцевих можновладців повинно бути дуже суворим (ув’язнення, конфіскація майна). При цьому, чим вищий рівень влади, тим суворіше повинно бути покарання.

Крім того, від 11 до 18% опитаних вважають, що відповідальність за хабарництво повинна обмежуватися стягненням штрафів або ж звільненням з роботи, і лише 1-2% респондентів підтримують легкі покарання (попередження, догана).

Натомість, як показало опитування, стосовно вчителів та медиків позиція значно громадян лояльніша: за суворе покарання цих категорій виступають 44% респондентів, помірне – 32%, а 15% опитаних взагалі висловились проти притягнення педагогів та лікарів до будь-якої кримінальної відповідальності за хабарництво.

Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування 10-22 квітня. Загалом було опитано 6 тис. респондентів від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більш як 1,5%.