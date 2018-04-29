Прокуратура Києва повернула у державну власність фонтан на Хрещатику

Прокуратура Києва витребувала приміщення фонтану з незаконного володіння ще у грудні 2017 року.

Прокуратура Києва відстояла у суді право на державну власність для приміщень фонтану на вул. Хрещатик, 25. Відтак, на фонтан поновили права територіальної громади.

Про це йдеться у заяві прокуратури Києва.

За даними прокуратури, приміщення фонтану «Хрещатик» площею близько 200 кв.м та вартістю понад 3,4 млн. грн, які є комунальною власністю, у 2009 році рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області були незаконно відчужені на користь приватної фірми та у подальшому неодноразово перепродані.

При цьому власник майна — територіальна громада Києва в особі Київради, рішень щодо відчуження або приватизацію цієї нерухомості не приймала.

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Прокуратура Києва витребувала приміщення фонтану з незаконного володіння ще у грудні 2017 року.

«Суд погодився з доводами прокурора щодо незаконного вибуття вказаної нерухомості з комунальної власності та своїм рішенням від 26 квітня задовольнив позов», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за фактом незаконної оборудки з комунальним майном триває досудове слідство за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).