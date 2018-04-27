Київські світло-музичні фонтани запрацюють з 1 травня (відео)

Музично-світлове шоу на Майдані Незалежності відбуватиметься з 21:00 по 23:00 із вівторка по суботу.

Столичні фонтани відновлять роботу з 12:00 1 травня 2018 року, а музично-світлове шоу на Майдані Незалежності відбуватиметься з 21:00 по 23:00 із вівторка по суботу.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, наразі ж йдуть останні приготування до запуску фонтанів. Зараз їх миють, чистять і відновлюють поцуплені відвідувачами деталі, а під землею - перевіряють труби і налаштовують техніку. Відкрити сезон обіцяють 1 травня.

Як повідомляв УНІАН, у травня 2017 року в Київі після реконструкції запрацював фонтанний комплекс Малі та Великі чаші на Майдані Незалежності, висота якого може сягати 35 метрів. Відремонтований фонтан є світло-музичнимі, його роботу відновили в очікуванні прибуття до Києва гостей міжнарожного пісенного конкурсу Євробачення-2017.