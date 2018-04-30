МОН: для вступу кримчан в українські ВНЗ за спрощеною процедурою діятимуть 35 освітніх центрів

У міністерстві зауважують, що через ці центри абітурієнти з Криму можуть вступати до вишів материкової України за спрощеною процедурою – без складання ЗНО.

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що для вступу кримчан в українські виші за спрощеною процедурою діятиме 35 освітніх центрів «Крим-Україна».

Як повідомляє прес-служба МОН, освітні центри працюватимуть з 4 червня і до 28 вересня у Дніпрі, Львові, Києві, Харкові, Херсоні, а також Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

У міністерстві зауважують, що через ці центри абітурієнти з Криму можуть вступати до вишів материкової України за спрощеною процедурою – без складання ЗНО.

Як і минулого року, вступникам з анексованого півострова будуть надані квоти на місця держзамовлення.

«У 2016 році за бюджетними квотами були передбачені півтори тисячі місць, в 2017 – вже 2600. У нинішньому році ця цифра має бути не меншою, і змінилися лише терміни роботи освітніх центрів, строки подачі документів і зарахування на навчання», – розповіла представник МОН Світлана Кретович.

Для вступу за гарантованою квотою на бюджет абітурієнти мають подати заяву до одного з таких центрів, заповнити освітню декларацію (про предмети, що вивчались раніше) та скласти два іспити (з української мови та історії України) у формі ДПА й один за фаховим спрямуванням.

Читайте такожВ Міністерстві освіти пояснили, скільки "бюджетників" зможуть прийняти виші у 2018 році

Через освітні центри «Крим-Україна» можна вступити до тих вишів, на базі яких вони діють.

У МОН додають, що якщо абітурієнт бажає навчатись в будь-якому іншому виші України, то він може вступати і за загальною процедурою.

У Міністерстві освіти і науки раніше наголошували, що дипломи й інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, не визнаються та не мають юридичної сили ні в України, ні в інших країнах світу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

За даними Мінсоцполітики, станом на 2 квітня в Україні зареєстровані 1 492 590 переселенців з Донбасу і Криму.