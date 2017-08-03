У Міносвіти заявили про проблемність цьогорічної вступної кампанії та пояснили причини

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє про проблемність цьогорічної вступної кампанії у зв’язку з впровадженням у надзвичайно короткий термін нового програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гриневич повідомила сьогодні в коментарі журналістам після відвідування пункту тестування із зовнішнього незалежного оцінювання для абітурієнтів, що планують вступати на магістратуру за спеціальністю «Право».

«Вступна кампанія відбулася. 1 серпня, як і передбачалося всі абітурієнти отримали свої результати в свій особистий кабінет. Ці результати є достовірними, вони відповідають дійсності і на підставі цих результатів вищі навчальні заклади вже проводять зарахування», - підкреслила вона.

Гриневич констатує відсутність зриву вступної кампанії та графіку її проведення.

«Але ця вступна кампанія була проблемна у зв’язку з тим, що в надзвичайно короткий термін нам необхідно було запровадити нове програмне забезпечення», - додала міністр.

«На превеликий жаль ми пожинаємо ще плоди попередніх неправильних управлінських рішень. Тому, що ще за часів міністра Табачника програмне забезпечення, яке обслуговувало єдину державну базу освіти, в якій міститься сотні тисяч персональних даних студентів, абітурієнтів, викладачів обслуговувала фізична особа, а це програмне забезпечення було в приватній власності», - розповідає вона.

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«Нам необхідно було створити програмне забезпечення, яке буде знаходитись в державній власності, оскільки ця приватна особа після проведеної оцінки очікувала оплати за це програмне забезпечення в розмірі майже 17 млн гривень, ми звернулися до всіх інстанцій, підготували постанову Кабміну про закупівлю того програмного забезпечення, яке пілотувалося з 2011 року, але нам було відмовлено міністерством економіки у проведені закупівлі в цього підприємства і рекомендовано було провести відкриті торги», - зауважила Гриневич.

Гриневич зауважила, що під час першої половини вступної кампанії виникли певні проблеми в абітурієнтів та в приймальних комісіях.

«У нас є точкові проблеми, але ці точкові проблеми ми вирішуємо в першу чергу на користь абітурієнта, ми відпрацьовуємо далі і ці точкові проблеми зв’язані не з програмним забезпеченням, а, наприклад, з неправильним введенням даних, помилкою у прізвищі чи присвоєнню сільського коефіцієнту дитині, яка навчається у міській школі», - додала Гриневич.

Як повідомляв УНІАН раніше, станом на п'ятницю, 21 липня, вступники подали до внз майже 1,2 мільйона заяв. Через електронні кабінети в системі ЕГЕБО зареєстровано понад 680 тисяч заяв на вступ.

"Вранці 21 липня 2017 року на всі освітньо-кваліфікаційні рівні - молодший спеціаліст, бакалавр і магістр - вступники подали 1 млн. 194 тис. 628 заяв. Таку інформацію надає розпорядник ЕГЕБО - ДП "Інфоресурс", - йшлося в повідомленні МОН.