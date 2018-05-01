У Києві пройшов першотравневий марш (фоторепортаж)

За словами учасників, багато з них прийшли за звичкою святкувати Першотравень".

У центрі Києва пройшов мітинг лівих політичних організацій, заявлений, як "Марш трудящих".

Як зазначили в столичній міській раді профспілок, захід "покликаний привернути увагу органів державної та місцевої влади, роботодавців та бізнесу до необхідності вирішення нагальних проблем людини праці". Про це повідомляє ZN.ua.

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Мітингувальники – за різними оцінками, від 600 до тисячі осіб зібралися біля станції метро "Хрещатик", після чого колона рушила на Європейську площу. Учасники маршу розповіли, що прийшли на мирний мітинг за права трудящих.

Під час маршу-мітингу порядок забезпечували Нацгвардія і Патрульна поліція. Мітинг пройшов спокійно і без сутичок.

Раніше повідомлялося, що в Одесі проукраїнські активісти зірвали ходу учасників першотравневого мітингу.