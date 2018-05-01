В Одесі зірвали першотравневий мітинг, організований любителем "русского мира"

Перед ходою між активістами й учасниками першотравневої акції періодично відбувалися словесні перепалки.

Сьогодні в Одесі проукраїнські активісти зірвали ходу учасників першотравневого мітингу.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітинг на Театральній площі, біля театру опери і балету зібралися кілька десятків людей.

Мітинг організував Ібрагім Моріс, який є активним учасником проросійських акцій, які відбувалися з 2014 року, здебільшого, на Куликовому полі.

Учасники сьогоднішнього мітингу прийшли з плакатами: «Мир, труд, май», «Вимагаємо гідну зарплату і пенсію», «Тарифи - геноцид народу», «Олігархи багатіють - народ бідніє», «Ми не кролики для ваших реформ» тощо.

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Також вони тримали прапори Одеси і роздруковані чорно-білі копії фотографії радянських часів із зображенням дітей-барабанщиків у пілотках. На «роздруківках» до одягу дітей домалювали яскраво червоні стрічки.

Моріс звернувся до присутніх, заявивши про необхідність «повернути 8-годинний робочий день, безкоштовну медицину, високі пенсії» та ін. Під час мітингу грав оркестр, музиканти, зокрема, виконували єврейські твори (наприклад, «Хава Нагіла»).

На Театральну площу також прибули проукраїнські активісти, які скандували патріотичні речівки. Між опонентами періодично відбувалися словесні перепалки.

Потім Моріс через гучномовець закликав усіх учасників мітингу вишикуватися в колону і пройти центральними вулицями на Куликове поле.

Коли мітингувальники почали ходу, оркестр заграв радянські мелодії періоду Другої світової війни. Проукраїнські активісти при цьому пішли поряд і скандували: «Слава - Україні!», «Героям - слава!». Одного з них - Ігоря Бея - літня жінка вдарила по голові держаком від прапора. Поліцейські, які забезпечували громадський порядок, одразу затримали її і відвезли для взяття пояснення. Ходу було зірвано.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харкові в мітингу і ході з нагоди 1 травня взяли участь близько 100 осіб. Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, під час ходи в його учасників молодий чоловік кинув пакет з кефіром.