Москаль повідомив про звільнення 7 осіб, викрадених бійцями "Айдару"

12:56, 17 листопада 2014
Суспільство
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Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль повідомив про звільнення сімох осіб, які були затримані бійцями батальйону "Айдар" і утримувалися у розташуванні їхньої військової частини.

УНІАН

Про це УНІАН повідомили в прес-службі губернатора.

Як свідчить Москаль, озброєні автоматами "айдарівці" серед білого дня затримували на вулицях людей і вивозили у невідомому напрямку. За його словами, про це він повідомляв міністру оборони ще минулого тижня.

Затримані були виявлені у розташуванні частини В0624 (батальйон "Айдар"). Як уточнюється, серед них був приватний підприємець Ферт, котрого затримали на Центральному ринку Сєвєродонецька 11 листопада; підприємець Франчук, затриманий у Сєвєродонецьку 9 листопада; мешканці Старобільського району Гузєв та Черв’яков, затримані 15 листопада, а також троє працівників УМВС у Луганській області, затримані в Старобільському районі 15 листопада.

Читайте також"Айдарівці" зловили ректора-сепаратиста і трьох міліціонерів "ЛНР""Всі ці люди незаконно утримувалися в розташуванні військової частини В0624 і після втручання Г.Москаля в понеділок були звільнені й відпущені додому", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України із серпня проводить розслідування фактів викрадення та позбавлення волі жителів Луганської області бійцями батальйону територіальної оборони "Айдар".

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