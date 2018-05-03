Замах на одеського активіста Стерненка: суд заарештував підозрюваного

Підозрюваний буде знаходитись під вартою протягом щонайменше 60 діб.

Приморський районний суд Одеси взяв під варту підозрюваного в замаху на життя відомого активіста, лідера громадської організації «небайдужих» Сергія Стерненка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

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Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, замах на Стерненка було скоєно вранці 1 травня. Зловмисник стріляв в активіста з пістолета із гумовими кулями. Незважаючи на поранення, Стерненко почав переслідувати злочинця, який спробував втекти. Активіст наздогнав зловмисника, а очевидці події допомогли зв'язати підозрюваного. Ним виявився раніше судимий уродженець Казахстану Абзал Баймукашев, який в 2003 році одержав українське громадянство.

Пізніше правоохоронці затримали другого підозрюваного. Також виявлено транспортний засіб, на якому, імовірно, пересувалися злочинці.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу - замах на умисне вбивство.

Нагадаємо, увечері 7 лютого 2018 року невідомі напали на Стерненка, побивши предметом, схожим на биту, до якої, ймовірно, було прикріплено щось різальне. В результаті йому порізали ногу і куртку. Було відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікації ч. 1 ст. 125 (умисне завдання легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Тоді потерпілий пов'язував напад зі своєю активною громадською діяльністю, зокрема, участю в акціях проти забудови Літнього театру.