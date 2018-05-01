В Одесі стріляли у відомого проукраїнського активіста: поранений сам затримав нападника

11:09, 01 травня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомили УНІАН прихильники активіста, НП сталася сьогодні близько 10.00 на вулиці Сегедській, де проживає Стерненко.

За словами супутниці постраждалого, вони вийшли з будинку і прямували до автомобіля, коли ззаду підбіг невідомий і почав стріляти в Стерненка.

У результаті 23-річний Стерненко отримав поранення у верхню частину шиї. Незважаючи на поранення, він почав переслідувати невідомого, який спробував втекти. Активіст наздогнав зловмисника, а очевидці події допомогли зв'язати підозрюваного.

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У Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області підтвердили факт події. На місце прибув екіпаж патрульної поліції, а також слідча група. Городяни передали затриманого правоохоронцям.

За попередньою інформацією, життю постраждалого нічого не загрожує.

За попередніми даними, зловмисник стріляв у Стерненка ґумовими кулями. Передбачається, що зловмисник був з подільником, якого зараз розшукують.

Стерненко - відомий в Одесі проукраїнський активіст, часто бере участь в акціях проти незаконної забудови історичної частини міста й узбережжя.

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Теги: #Одеса#стрілянина#напад