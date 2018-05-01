В Одесі стріляли у відомого проукраїнського активіста: поранений сам затримав нападника

За словами супутниці постраждалого, вони вийшли з будинку і прямували до автомобіля, коли ззаду підбіг невідомий і почав стріляти.

В Одесі стріляли у відомого активіста, колишнього лідера місцевого «Правого сектору» Сергія Стерненка.

Як повідомили УНІАН прихильники активіста, НП сталася сьогодні близько 10.00 на вулиці Сегедській, де проживає Стерненко.

За словами супутниці постраждалого, вони вийшли з будинку і прямували до автомобіля, коли ззаду підбіг невідомий і почав стріляти в Стерненка.

У результаті 23-річний Стерненко отримав поранення у верхню частину шиї. Незважаючи на поранення, він почав переслідувати невідомого, який спробував втекти. Активіст наздогнав зловмисника, а очевидці події допомогли зв'язати підозрюваного.

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У Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області підтвердили факт події. На місце прибув екіпаж патрульної поліції, а також слідча група. Городяни передали затриманого правоохоронцям.

За попередньою інформацією, життю постраждалого нічого не загрожує.

За попередніми даними, зловмисник стріляв у Стерненка ґумовими кулями. Передбачається, що зловмисник був з подільником, якого зараз розшукують.

Стерненко - відомий в Одесі проукраїнський активіст, часто бере участь в акціях проти незаконної забудови історичної частини міста й узбережжя.