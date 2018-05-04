Частина мешканців Балаклії просять відселення з близьких до арсеналу районів

Місцеві мешканці кажуть, що вночі пролунало близько 10 вибухів.

Мешканці Балаклії, які живуть на вулиці Арсенальній, просять відселення подалі від складів з боєприпасами.

Про це повідомив 24 канал.

З 8 ранку, 4 травня, не було жодного вибуху. Місцеві мешканці кажуть, що вночі пролунало близько 10 вибухів. Військові розповіли, що зараз залишилося тільки 2 осередки загоряння з 4 і там активно працює пожежна техніка. Вони працюють над тим, щоб локалізувати загоряння.

Читайте такожДо гасіння пожежі на території арсеналу у Балаклії залучили авіацію

Мешканці Балаклії, які живуть на горезвісній вулиці Арсенальна, яка постраждала найбільше від вибухів і знаходиться у кілька сотень метрів від складів, просять відселення, щоб не жити так близько біля складів з боєприпасами. Мешканці цієї вулиці дуже налякані.

До слова, сьогодні 65 арсенал, на якому відбулося загоряння, святкує 100 років з дня заснування.

Нагадаємо, 3 травня поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії спалахнула пожежа та було чутно вибухи. Евакуація всього міста не проводилася і в результаті пожежі ніхто не постраждав.