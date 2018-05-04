"Це ще квіточки": жителі Балаклії поділилися враженнями від нових вибухів (відео)

У райдержадміністрації запевняють, що ніякої евакуації не проводили, а всім, хто хотів, була надана можливість виїхати.

Розриви боєприпасів у Балаклії було чутно на під'їзді до міста, а перекриття розташували лише біля самого повороту на арсенал.

Як йдеться в сюжеті «5 каналу», у центрі міста не було паніки. Про чергові підриви люди чули, але не поспішали виїжджати.

"Я був на роботі, мені зателефонували і сказали, що база вибухає. Я сім'ю вивіз, а сам залишився тут. Чого тікати? Це ще слабкі вибухи. Це ще квіточки. Якщо вибухи продовжуватимуться – тоді щось далі думатимемо. А це поки слабо", – розповів мешканець Балаклії Сергій Мінцев.

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"Почув, коли вже почало вибухати і якийсь проміжок часу спрацьовувала сирена. І все. Нам не страшно, звично вже після минулого разу", – зазначив місцевий мешканець Костянтин Висторобець.

"Тоді було страшно. Але вижили минулий раз, вирішили цього разу бути спокійнішими", – додала дружина Костянтина Ольга.

У райдержадміністрації запевняють, що ніякої евакуації не проводили, а всім, хто хотів, була надана можливість виїхати. На поготові близько 100 автобусів. На випадок ускладнення ситуації.

"Ми готові, якщо ситуація у військових ускладнюватиметься чи виходитиме з-під контролю. І ми розумітимемо, що потрібно вживати додаткових заходів безпеки. Якщо потрібно буде відселити людей – ми готові. Тут чергують підрозділи ДСНС, мобілізовані медичні працівники. Всі питання взяті під контроль", - запевняє голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський.

Навпроти арсеналу розташоване селище Нефтяник. Під час вибухів рік тому, воно найбільше постраждало. Люди з осторогою дослухаються до вибухів. Дехто з мешканців уже на поготові та поки виїжджати не планують. Сподіваються перечекати.

Над територією арсеналу кружляють літак та гелікоптери. На самому сховищі працює техніка. Калібр снарядів, які підриваються – 125 та 152 мм. Військові запевняють, що жодної небезпеки для місцевих мешканців немає, оскільки цього разу снаряди не розлітаються.

Планове розмінування військові продовжать, зазначають, що ще потрібно знешкодити близько 30-ти гектарів арсеналу. Роботи продовжать згодом. Мають для цього всю необхідну техніку.

Відео: 5 канал