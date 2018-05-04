Для завершення розслідування справи Савченко та Рубана необхідно ще мінімум 4 місяці – прокуратура
Для завершення розслідування кримінального провадження за підозрою народного депутата України Надії Савченко та керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у підготовці теракту у центрі Києва, необхідно щонайменше 4 місяці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Головної військової прокуратури у Шевченківському райсуді Києва Олександр Банник, обґрунтовуючи необхідність продовжити на 2 місяці термін тримання Рубана під вартою.
«Приймаючи до уваги, що строк тримання під вартою підозрюваного Рубана закінчується 6 травня, а до завершення досудового розслідування необхідно ще щонайменше 4 місяці, прошу продовжити підозрюваному Рубану Володимиру Володимировичу строк тримання під вартою на 60 діб в межах строку досудового розслідування без визначення розміру застави», - сказав прокурор.
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Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.
22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.
Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.
17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.
Рубану, затриманому 8 березня на КПВВ на лінії розмежування з арсеналом зброї, схованої у меблях, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 травня.