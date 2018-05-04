Для завершення розслідування справи Савченко та Рубана необхідно ще мінімум 4 місяці – прокуратура

Суд розглядає сьогодні питання щодо продовження терміну перебування Рубана під вартою.

Для завершення розслідування кримінального провадження за підозрою народного депутата України Надії Савченко та керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у підготовці теракту у центрі Києва, необхідно щонайменше 4 місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Головної військової прокуратури у Шевченківському райсуді Києва Олександр Банник, обґрунтовуючи необхідність продовжити на 2 місяці термін тримання Рубана під вартою.

«Приймаючи до уваги, що строк тримання під вартою підозрюваного Рубана закінчується 6 травня, а до завершення досудового розслідування необхідно ще щонайменше 4 місяці, прошу продовжити підозрюваному Рубану Володимиру Володимировичу строк тримання під вартою на 60 діб в межах строку досудового розслідування без визначення розміру застави», - сказав прокурор.

Читайте такожНадя – «принцеса-воїн»: чи справді варто боятися «агента Кремля» Савченко (відео)

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.

Рубану, затриманому 8 березня на КПВВ на лінії розмежування з арсеналом зброї, схованої у меблях, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 травня.