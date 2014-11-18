Мешканці Донбасу влаштовують "голодні" бунти і вимагають від бойовиків грошей (відео)

У Єнакієвому на Донеччині кількасот жінок прийшли до бойовиків вимагати грошей, повідомляє ТСН.

Як зазначається, так званий виконувач обов'язків Єнакієвського міського голови пообіцяв з'їздити за грошима до Донецька.

Читайте такожБойовики везуть на Донбас обладнання для друку фальшивої гривні - МВСТак само виплат вимагали в окупованому Торезі. У Свердловську місцеві мешканці намагалися прогнати так званих "ополченців" та російських "казаків". Бунтівників розганяли люди з автоматами.

Як повідомляв УНІАН, у Червонопартизанську Луганської області місцеві жителі також виходять на мітинги через невдоволення діями бойовиків, відсутність грошового забезпечення та продуктів.