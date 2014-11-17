Жителі окупованої частини Луганщини виходять на протести проти терористів - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Гуманітарна ситуація на територіях, підконтрольних бойовикам, загострюється», - зазначив він.

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«Вчора у Червонопартизанську відбувся масовий стихійний схід громадян, які висловлювали невдоволення діями терористів. Зокрема люди обурені відсутністю грошового забезпечення та продуктів», - сказав Лисенко.