Жителі окупованої частини Луганщини виходять на протести проти терористів - РНБО
14:32, 17 листопада 2014Суспільство
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У Червонопартизанську Луганської області місцеві жителі виходять на мітинги через невдоволення діями терористів, відсутність грошового забезпечення та продуктів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Гуманітарна ситуація на територіях, підконтрольних бойовикам, загострюється», - зазначив він.
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«Вчора у Червонопартизанську відбувся масовий стихійний схід громадян, які висловлювали невдоволення діями терористів. Зокрема люди обурені відсутністю грошового забезпечення та продуктів», - сказав Лисенко.
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