Стало відомо, куди таємничо зникли лавки з Хрещатика
09:27, 05 травня 2018Суспільство
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До вівторка всі лавки обіцяють повернути на місце.
Стало відомо, куди зникли лавки з Хрещатика / фото УНІАН
Лавки з центральної вулиці Києва - Хрещатика - забрали, щоб їх відремонтувати та пофарбувати.
Про це повідомляє прес-служба "Київзеленбуду". Там зазначили, що частину лавок ще вчора повернули на місце. Усі інші обіцяють повернути до вівторка.
"А ми знаємо, куди зникли лавочки з Хрещатика! Друзі, лави з вулиці Хрещатик забрали фахівці КП УЗН Шевченківського району, аби пофарбувати, полагодити і покращити їхній естетичний вигляд!", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вночі з четверга на п'ятницю 4 травня на Хрещатику загадково зникли всі лавки.
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