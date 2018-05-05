Стало відомо, куди таємничо зникли лавки з Хрещатика

До вівторка всі лавки обіцяють повернути на місце.

Лавки з центральної вулиці Києва - Хрещатика - забрали, щоб їх відремонтувати та пофарбувати.

Про це повідомляє прес-служба "Київзеленбуду". Там зазначили, що частину лавок ще вчора повернули на місце. Усі інші обіцяють повернути до вівторка.

"А ми знаємо, куди зникли лавочки з Хрещатика! Друзі, лави з вулиці Хрещатик забрали фахівці КП УЗН Шевченківського району, аби пофарбувати, полагодити і покращити їхній естетичний вигляд!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі з четверга на п'ятницю 4 травня на Хрещатику загадково зникли всі лавки.