Порошенко похвалив українських військових за успіхи на навчаннях в Німеччині

Успішні дії українських десантників і танкістів змусили організаторів міняти сценарій навчань на ходу.

Президент України Петро Порошенко висловив гордість за українських військових, які беруть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve X в Німеччині.

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Як зазначив глава держави на своїй сторінці в Facebook, успішні дії українських десантників і танкістів привели до необхідності міняти сценарій навчань на ходу.

«Організаторам міжнародних військових навчань Combined Resolve X довелося змінювати сценарій через зухвалі, професійні і напрочуд ефективні дії українців. Наші десантники з 79 десантно-штурмової бригади (Миколаїв) і танкісти з 14 окремої механізованої бригади показали справжній клас на полігоні», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової бригади і танковий взвод 14 окремої механізованої бригади беруть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve X.

Як повідомляв Порошенко, цьогоріч у заході беруть участь близько 3700 військовослужбовців з 13 країн-членів НАТО і партнерів Альянсу. Під час навчань українська десантно-штурмова рота буде озброєна сімома БТР-80, а танкісти будуть виконувати завдання на п'яти танках Т-84.