ДАІ просить водіїв пильнувати через погіршення погоди
16:01, 18 листопада 2014Суспільство
1 0
ДАІ попереджає водіїв про погіршення погодних умов в Україні.
ДАІ попереджає водіїв про погіршення погоди / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, зокрема, за інформацією Гідрометцентру України, 19 листопада вночі у центральних та Запорізькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями сильний дощ.
Читайте такожЦього тижня циклон погіршить погоду в Україні
Державтоінспекція України звертається до водіїв з проханням за таких погодних умов бути максимально уважними та обережними, не перевищувати швидкість, користуватися пасками безпеки та дотримуватися безпечної дистанції.
Також ДАІ радить водіям в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter