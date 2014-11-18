ДАІ просить водіїв пильнувати через погіршення погоди

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, зокрема, за інформацією Гідрометцентру України, 19 листопада вночі у центральних та Запорізькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями сильний дощ.

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Державтоінспекція України звертається до водіїв з проханням за таких погодних умов бути максимально уважними та обережними, не перевищувати швидкість, користуватися пасками безпеки та дотримуватися безпечної дистанції.

Також ДАІ радить водіям в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.