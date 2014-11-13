Синоптики попереджають: завтра в Україні високий атмосферний тиск і туман

14 листопада в Україні внаслідок домінування підвищеного атмосферного тиску суттєві опади малоймовірні, лише місцями очікуються тумани та мряка.

Температура повітря вночі 0+7 градусів, вдень +4+9, на заході та півдні до +7+15 градусів, повідомляє Opogode.ua. У західній частині передбачається суха погода, місцями тумани. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень +7+15 градусів. У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, вдень +4+9 градусів. У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень +4 +9 градусів. Читайте такожДо кінця тижня похолодання в Україні посилиться та досягне 6 градусів морозу На сході України очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +4+9 градусів. У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +5+10, вдень +7+15 градусів. У Києві 14 листопада - без опадів, місцями тумани. Температура повітря вночі 0+3, вдень +6+9 градусів. Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.

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