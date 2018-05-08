Від масового отруєння у Черкасах окрім дітей постраждали двоє військових – ЗМІ

Наразі розглядається версія про те, що інцидент став результатом певного хімічного викиду.

Окрім учнів та вчителів черкаської ЗОШ №8, які масово почали відчувати запаморочення та втрачати свідомість на ранковій лінійці 8 травня, постраждали також двоє військовослужбовців розташованого поруч зі школою автобату.

Читайте такожПід час параду до Дня примирення в Кривому Розі кілька студентів раптово знепритомніли - ЗМІ

Як повідомляє місцеве видання «ВІККА», посилаючись на журналіста Вадима Комарова, військовим стало зле, вони втратили свідомість. Військова частина перевіряється, однак результатів перевірок немає.

Наразі розглядається версія про те, що інцидент став результатом певного хімічного викиду.

"Є кілька варіантів – викид із одного з промислових підприємств або розгерметизація автомобільної цистерни, що перевозила хімікати. Можливо, викид був ще учора, але внаслідок учорашньої зливи речовини могли осісти на землю. Яка саме з версій підтвердиться – з’ясують спеціалісти", – повідомив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах в загальноосвітній школі №8 під час лінійки учні стали масово втрачати свідомість. За останніми даними, госпіталізовано було 53 учнів та двох вчителів. 11 дітей перебувають в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.