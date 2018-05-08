У ДСНС назвали одну з ймовірних причин масового отруєння школярів у Черкасах

У Черкасах в загальноосвітній школі №8 прямо під час лінійки учні почали масово втрачати свідомість.

За однією з версій, причиною масового отруєння дітей у Черкасах могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться недалеко від школи.

Про це повідомляє газета «Сегодня» з посиланням на помічника начальника обласного управління ДСНС Костянтина Проценка.

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"Після проливних дощів, які пройшли в Черкасах у неділю, 6 травня, в колектор могли потрапити якісь хімікати. Про те, що в районі навколо школи, в довколишніх дворах відчувався смердючий запах, жителі повідомляли ще вчора. Але попадання хімікатів в колектор після злив – це лише одна з версій того, що сталося", – сказав Проценко.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах в загальноосвітній школі №8 під час лінійки учні стали масово втрачати свідомість. Госпіталізували 51 учня та 1 вчителя, з них: 11 дітей перебувають в реанімації у стані середньої тяжкості, решта - в задовільному та легкому стані. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.