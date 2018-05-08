У Києві наймають "тітушок" на 9 травня - правоохоронці вирішили підключити "Альфу" - нардеп

За словами депутата, наближені до колишнього керівництва "регіоналів" наймають в Києві "спортиків" для провокацій 9 травня.

Як стало відомо правоохоронцям, наближені до колишнього керівництва "Партії регіонів" наймають у Києві "тітушок" для провокацій 9 травня.

За словами нардепа Борислава Берези, займається цим Данченко Олександр Васильович, 1989 року народження, прописаний на Оболоні.

"До речі, це не перша подібна історія. Раніше він брав участь в "Антимайдані" і займався тим же. І те, що він ще не сидить, а займається наймом бойовиків - це вина нашої правоохоронної системи. Але, як мені стало відомо, найближчим часом цю помилку планують виправити", - пише депутат на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Берези, можливих сценаріїв на завтра, 9 травня, маса, але явних два.

"Або "тітушки" намагатимуться влаштувати провокації та бійки з патріотично налаштованими проукраїнськими активістами, або... "Зовсім випадково" повз їхню точки збору завтра буде рухатися хресна хода з Новинським. Впевнений, що кадри з побиттям "православних ходоків у лігві київської хунти" чекають у Москві", - зазначив народний обранець.

Він наголосив, що тому, крім силових підрозділів поліції, для припинення протиправних дій було прийнято рішення задіяти ще й "Альфу".

"Ну, і в засобах протидії "тітушкам" їм дозволено використовувати максимально жорсткий варіант. Тому якщо знайдуться ідіоти, готові за 500 гривень отримати інвалідність, то завтра вони можуть реалізувати своє бажання після контакту зі спецпризначенцями", - розповів Береза.

Раніше повідомлялося, що, на думку екс-співробітника СБУ Івана Ступака, в трьох містах України можуть відбутися масові заворушення 9 травня - Дніпрі, Одесі та Харкові.