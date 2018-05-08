9 травня в Україні: названі міста, де можуть статися масові сутички

На думку колишнього співробітника СБУ, в столиці все пройде без проблем.

На думку екс-співробітника СБУ Івана Ступака, в трьох містах України можуть статися масові заворушення 9 травня.

Імовірно, 9 травня в Києві, Дніпропетровську, Херсоні, Сумах, Одесі, Полтаві, Кривому Розі, Кропивницького, Кременчуці, Харкові, Черкасах, Миколаєві та Маріуполі пройдуть марші "Безсмертного полку". Про це повідомляє "Апостроф".

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"Найбільш небезпечними містами в цей день можуть бути Дніпро, Одеса і Харків. У Києві, я думаю, все пройде без проблем, бо в столиці традиційно сили збалансовані", - прогнозує Ступак.

При цьому у нього є побоювання, що правоохоронці можуть втратити контроль над ситуацією у разі серйозної події.

"Я думаю, силовики впораються. У правоохоронців вже є подібний досвід. Але тут важливо розуміти наступне: якщо з-за поребрика не буде чіткої установки дестабілізувати ситуацію, а завдання просто пограти м'язами, то наші силовики впораються. Але якщо буде пряма вказівка, наприклад, на теракт, то, на жаль, думаю, можуть бути проблеми, і правоохоронці не впораються", - говорить Ступак.

Як повідомляв УНІАН, СБУ заблокувала в соцмережах спільноти, в яких пропонували гроші за провокації на 9 травня.