У центрі Києва обмежили рух транспорту з нагоди заходів до 9 травня

У центрі міста перекрили 7 вулиць і одну площу.

У столиці сьогодні 9 травня перекрили рух громадського та автомобільного транспорту. Це пов'язано з відзначенням Дня пам'яті і примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як повідомляють у прес-службі МВС України, обмеження діятимуть до завершення заходів, приурочених до 9 травня.

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В центрі міста перекрили 7 вулиць і одну площу. Обмеження руху діятиме на наступних ділянках дороги:

вулиця Лаврська - вулиця Запечерний

вулиця Лаврська - заїзд в музей Локальних конфліктів

вулиця Лаврська - вулиця Старонаводницька

вулиця добровольчих Батальйонів - Радіальна вулиця

вулиця Цитадельна - вулиця Лейпцизька

вулиця Цитадельна - вулиця Лаврська

алея Героїв Крут - вулиця Дніпровський узвіз (Аскольдова могила)

вулиця Михайла Омеляновича-Павленка - вулиця Григорія Царика

провулок Інженерний - вулиця Івана Мазепи

вулиця Московська - вулиця Михайла Грушевського (метро "Арсенальна")

вулиця Михайла Грушевського - провулок Виноградний (біля магазину "Велика Кишеня")

вулиця Лаврська - Лаврський провулок

Площа Слави (пандус навпроти алеї).

Як повідомляв УНІАН, суд дозволив активістам ОУН патрулювати центр Києва 9 травня.