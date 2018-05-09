У центрі Києва обмежили рух транспорту з нагоди заходів до 9 травня
У столиці сьогодні 9 травня перекрили рух громадського та автомобільного транспорту. Це пов'язано з відзначенням Дня пам'яті і примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Як повідомляють у прес-службі МВС України, обмеження діятимуть до завершення заходів, приурочених до 9 травня.
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В центрі міста перекрили 7 вулиць і одну площу. Обмеження руху діятиме на наступних ділянках дороги:
вулиця Лаврська - вулиця Запечерний
вулиця Лаврська - заїзд в музей Локальних конфліктів
вулиця Лаврська - вулиця Старонаводницька
вулиця добровольчих Батальйонів - Радіальна вулиця
вулиця Цитадельна - вулиця Лейпцизька
вулиця Цитадельна - вулиця Лаврська
алея Героїв Крут - вулиця Дніпровський узвіз (Аскольдова могила)
вулиця Михайла Омеляновича-Павленка - вулиця Григорія Царика
провулок Інженерний - вулиця Івана Мазепи
вулиця Московська - вулиця Михайла Грушевського (метро "Арсенальна")
вулиця Михайла Грушевського - провулок Виноградний (біля магазину "Велика Кишеня")
вулиця Лаврська - Лаврський провулок
Площа Слави (пандус навпроти алеї).
Як повідомляв УНІАН, суд дозволив активістам ОУН патрулювати центр Києва 9 травня.