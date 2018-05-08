Суд дозволив активістам ОУН патрулювати центр Києва 9 травня

На сторінці ОУН у Facebook активістів закликали не бити громадян за заборонену символіку.

Окуружний адміністративний суд міста Києва дозволив громадській організації «Добровольчий рух ОУН» здійснювати патрулювання центру Києва 9 травня.

Про це повідомляється на сторінці «Добровольчого руху ОУН» у Facebook. Публікація супроводується скан-копією відповідного судового рішення.

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«Друзі, ми виграли суд у ватниці та колаборантки Бережної (директор ГО «Інститут правової політики і соціального захисту» Олена Бережна – ред.). Бережна позивалась до суду, вимагаючи заборонити Добровольчому Руху ОУН патрулювати завтра, 9.05.2018, центр Києва з метою виявлення антиукраїнського елементу. Суд відхилив позов Бережної, плюс постановив, щоби ватниця відшкодувала 1200 грн. судових витрат», – вказано у повідомленні.

Зазначається, що завтра о дев’ятій ранку активісти ОУН мають зібратись біля метро Арсенальна та почати патрулювання.

«Нова поліція обіцяє також затримувати всіх, хто прийде з забороненою законом символікою. Отже, побачили ватника з колорадською стрічкою — покликали поліцейських, хай затримують, забирають символіку, складають протокол. Тобто, не заливайте балонами, не бийте палками, хай займається поліція», - підсумовується у повідомленні.

Раніше екс-співробітник СБУ Іван Ступак, назвав декілька міст, де завтра з найбільшою імовірністю можуть статися масові заворушення.

Так, 9 травня в Києві, Дніпрі, Херсоні, Сумах, Одесі, Полтаві, Кривому Розі, Кропивницького, Кременчуці, Харкові, Черкасах, Миколаєві та Маріуполі імовірно пройдуть марші "Безсмертного полку".

"Найбільш небезпечними містами в цей день можуть бути Дніпро, Одеса і Харків. У Києві, я думаю, все пройде без проблем, бо в столиці традиційно сили збалансовані", - прогнозує Ступак.