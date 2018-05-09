9 травня: що відбувається у центрі Києва (наживо)

Біля метро "Арсенальна" вже зібралося кілька сот людей, на вулиці Івана Мазепи учасників ходи з нагоди 9 травня пропускають через металошукачі. А біля телеканалу "Інтер" зібралися представники "Нацкорпусу".

Біля метро “Арсенальна” збираються люди для святкування Дня перемоги. Там перебуває декілька сотень людей, які збираються пройти до парку Слави до могили Невідомого солдата.

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Зокрема, на площі несуть чергування декілька сотень правоохоронців: поліція та Нацгвардія.

А на вулиці Івана Мазепи учасників ходи з нагоди 9 травня пропускають через металошукачі. Активісти правих політичних сил та громадських організацій спостерігають, чи не йдуть на акцію з нагоди Дня Перемоги люди з забороненою комуністичною символікою.

Як розповіли кореспонденту УНІАН активісти, вони вже виявили декілька десятків людей, як похилого віку, так і молодих, які намагалися пройти з комуністичною символікою, як правило це так звані георгіївські стрічки. Активісти робили таким людям зауваження, а якщо вони не реагували, то зверталися до поліції комунікації, щоб поліцейські роз’яснили їм, що комуністична символіка заборонена для публічної демонстрації.

Наразі колона шикується по вулиці Мазепи та готується йти до пам’ятника Слави.

Між тим, біля будівлі телеканалу "Інтер" зібралися представники "Нацкорпусу". Вони вимагають позбавити телеканал ліцензії через відео концерту до 9 травня.