Представники "Нацкорпусу" зібралися під "Інтером" і вимагають позбавити телеканал ліцензії через відео концерту до 9 травня

10:53, 09 травня 2018
Суспільство
8689 0
Канал звинуватили в "системній антиукраїнській політиці" / скріншот

Представники Національного корпусу і Національних дружин прийшли до будівлі телеканалу «Інтер» і вимагають позбавити канал ліцензії за «системну антиукраїнську редакційну політику».

Про це повідомляє прес-служба Нацкорпуса в Facebook.

Читайте такожУ мережі показали, як концерт "Інтера" до 9 травня рекламують в поїзді "Інтерсіті" (фото)

Також активісти вимагають вилучити «пропагандистські заяви ведучих» з вечірнього концерту до 9 травня.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з провідних Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їх портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагував на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.

Соцмережі вже відреагували на скандальне відео телеканалу "Інтер" до 9 травня:

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Скандал довкола "Інтера"
Теги: #Інтер#Нацкорпус