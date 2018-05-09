Представники "Нацкорпусу" зібралися під "Інтером" і вимагають позбавити телеканал ліцензії через відео концерту до 9 травня

Активісти вимагають вилучити «пропагандистські заяви ведучих» з вечірнього концерту до 9 травня.

Представники Національного корпусу і Національних дружин прийшли до будівлі телеканалу «Інтер» і вимагають позбавити канал ліцензії за «системну антиукраїнську редакційну політику».

Про це повідомляє прес-служба Нацкорпуса в Facebook.

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Також активісти вимагають вилучити «пропагандистські заяви ведучих» з вечірнього концерту до 9 травня.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з провідних Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їх портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагував на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.

Соцмережі вже відреагували на скандальне відео телеканалу "Інтер" до 9 травня:

#Інтер про борців за незалежність: "Вулиці називають іменами фашистських злочинців". Як вам? Вирвати руки "українцю", що пишучи цей текст 😡 pic.twitter.com/dr3qcnshdr — Денис Котенко (@d_kotenko) May 7, 2018

І це Український телеканал?



— Горіти тобі #ІНТЕР 🔥🔥🔥



Тільки послухайте що ці виродки несуть!!



[Максимальний 🔁 Репост] pic.twitter.com/l9fpyefYaj — Ukraine News UP 🇺🇦 (@by_Ukraine) May 8, 2018

#Інтер вже горить або ще немає? — Правдивий Модер (@ZorGeRixard) May 8, 2018