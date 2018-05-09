"Нацкорпус" озвучив вимоги до "Інтера", який оскандалився через концерт до 9 травня (відео)

В "Інтера" залишилося 6 годин, кажуть у "Нацкорпусі". Що буде за цим відліком, не повідомляється.

У "Нацкорпусі" заявили, що "Інтер" продовжує ігнорувати їхні вимоги. Вони попередили, що у керівництва каналу залишилося 6 годин.

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"Ми не припиняємо нашу акцію, це тільки початок! Наступний стікер прилетить керівництву каналу у лоб. Так само буде зрозуміліше?", - йдеться у повідомленні.

"В "Інтера" залишилося 6 годин, щоб прийняти правильне рішення!", - додали в "Нацкорпусі".

Однією з вимог пікетувальників є зняття з ефіру "Інтера" пропагандистського контенту до 9 травня.

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.