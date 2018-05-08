"Фашистські злочинці": "Інтер" потрапив у скандал через відео з концерту до 9 травня

Користувачі соцмереж у коментарях висловлюють своє обурення риторикою, яка лунає з вуст ведучих.

Український телеканал "Інтер" опинився у центрі чергового скандалу через програму до 9 травня.

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У мережі з’явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги", у якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди.

"Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

"Це ми 9 травня приносимо квіти до Вічного вогню, це ми щороку відновлюємо пам’ятники воїнам, що загинули у боротьбі з фашизмом, ми – це наша Україна, це Україна, яка була окупована і перемогла, незважаючи ні на що", – сказав Доманський.

Користувачі соцмереж у коментарях висловлюють своє обурення риторикою, яка лунає з вуст ведучих "Інтера".

Відео: twitter.com/Thi1teenth