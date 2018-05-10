Справа Курченка: екс-директора одеського НПЗ оголосили у міжнародний розшук

Колишнього топ-менеджера підозрюють у причетності до злочинної операції, яка обійшлася бюджету у 3 мільярди гривень.

Колишнього генерального директора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (НПЗ), який підозрюється у причетності до розкрадань нафтопродуктів за схемою бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка, оголошено у міжнародний розшук.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

У прокуратурі уточнили, що відповідне повідомлення про внесення розшукуваного до бази даних надійшло з Інтерполу 8 травня.

«Оголошено в міжнародний розшук одного з членів злочинної організації у рамках розслідування угод з нафтопродуктами», - відзначили у прес-службі.

Наголошується, що прокуратура області спільно з органами Національної поліції, Управлінням СБУ в області та регіональним главком ДФС вживає заходів для розслідування угод з нафтопродуктами у злочинній схемі, організованій колишнім головою наглядової ради групи компаній, і притягнення винних до кримінальної відповідальності.

За даними розслідування, у 2013 році члени угруповання залучили до злочинній схемі генерального директора Одеського НПЗ. У квітні 2017 року прокуратура Одеської області спільно з поліцією погодила і направила письмове повідомлення про підозру цій посадовій особі.

«Зазначена особа мотивовано підозрюється в участі в діяльності злочинної організації і злочинах, скоєних у складі вказаного угруповання, а саме в умисному ухиленні від сплати зборів, скоєному посадовою особою підприємства, і внесенні в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей», - пояснили в прес-службі.

У відомстві нагадали, що через злочинні оборудки з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 3 млрд грн обов'язкових платежів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого в Одесі було засуджено одного з фігурантів справи, причетного до розкрадань нафтопродуктів за схемою бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка. Також суд застосував спецконфіскацію до нафтобази «Лагуна-Рені», яка використовувалася для «прикриття» незаконної діяльності з привласнення державних коштів.

13 листопада 2017 року рішенням Київського райсуду Одеси на користь держави конфісковано 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн у рамках розслідування розкрадання нафтопродуктів за «схемою Курченка».

У рамках розслідування кримінальної провадження за рішенням суду на користь держави у липні 2017 року конфісковано майно Одеського НПЗ і підприємства. Орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 млрд грн.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, що входять до холдингу Курченка СЄПЕК (рос. ВЕТЭК), за попередні два роки ввезли на територію України за фіктивними документами понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. Згідно з документами, ці нафтопродукти не мали реалізовуватися в Україні, а повинні були бути поставлені до третіх країн, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

В ході розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

У квітні 2014 року Курченка було оголошено у міжнародний розшук.