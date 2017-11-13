У рамках справи Курченка суд конфіскував нафтопродуктів на 800 мільйонів гривень

Київський районний суд Одеси в рамках розслідування схем бізнесмена Сергія Курченка конфіскував нафтопродукти на суму понад 800 млн гривень. Про це у Facebook повідомилапрес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Так, в Одеській області конфіскували близько 100 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування "злочинної схеми Курченка".

"Вказане паливо надійшло на територію України для реалізації злочинною організацією під керівництвом Курченка без сплати митних платежів. Загальна вартість конфіскованого за рішенням Київського районного суду Одеси палива складає понад 800 млн гривень", - зазначила Сарган.

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За її словами, через те, що в ході розслідування суд дозволив реалізацію арештованого палива, в даному випадку застосована спеціальна конфіскація за всіма цими нафтопродуктами або коштами, одержаними від їх реалізації, у тому числі відсотків. Частина конфіскованого палива знаходиться на нафтобазах.

"Крім того, від реалізації частини нафтопродуктів до бюджету у вигляді податків вже виплачено понад 300 млн гривень, на рахунках банківських установ перебуває понад 100 млн гривень, на які нараховано понад 13 млн гривень відсотків тощо", - додала Сарган.

Нагадаємо, 17 червня Головна військова прокуратура розпочала досудове розслідування можливого фінансування тероризму бізнесменом Сергієм Курченком у зв'язку з вивезенням і реалізацією за кордон вугілля антрацитових марок, незаконно добутого на окупованій території Донецької і Луганської областей, під керівництвом бізнесмена.

Зазначимо, екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та бізнесмена Сергія Курченка підозрюють у заподіянні Україні збитків на 198 млрд грн. Сам Курченко після Євромайдану виїхав до Росії.