Майже 60% українців думають, що ситуація в країні покращиться після виборів в ВР - опитування

Про це свідчать результати дослідження щодо поствиборчих настроїв населення, проведеного Соцiологiчною групою "Рейтинг" 6-13 листопада.

Як відзначається, за три місяці до виборів людей, що очікували змін на краще після виборів у парламент, було 46%.

Згідно з останнім дослідженням, половина респондентів вважає, що новообраний парламент буде більш ефективним, порівняно з попереднім складом Верховної Ради, третина вважає, що нічого не зміниться, і лише 7% думають, що новий парламент буде менш ефективним за попередній.

Якби вибори Верховної Ради відбувалися б наступної неділі, то, згідно з отриманими результатами опитування, 24,5% респондентів (серед тих, хто братиме в них участь і визначився з вибором) проголосували б за партію «Народний Фронт», 23,5% – за «Блок Петра Порошенка», 12,7% – за об’єднання «Самопоміч», майже 9% – за Опозиційний блок, 7% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 6,1% – за ВО «Батьківщина». Решта партій не подолали б виборчий бар’єр: ВО «Свобода» – 4,4%, Комуністична партія – 3,3%, «Сильна Україна» – 2,7%, «Правий сектор» – 2,1%, «Громадянська позиція» – 1,7%.

Відповідно до даних листопадового опитування, серед можливих форматів коаліції найбільшою підтримкою користуються «Блок Порошенка – Народний Фронт – Самопоміч – Радикальна партія – Батьківщина» (19%) і «Блок Порошенка – Народний Фронт – Самопоміч» (17%), на третьому місці формат: «Блок Порошенка – Народний Фронт» (12%). Найменшою підтримкою користуються формати «Блок Порошенка – Народний Фронт – Самопоміч –Батьківщина» (9%) і «Блок Порошенка – Опозиційний блок» (5%). Натомість 20% опитаних не підтримують жоден з цих форматів, кожен шостий – не визначився.

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Більшість з опитаних - 50% - бачать прем’єр-міністром України після виборів 26 жовтня Арсенія Яценюка, значно менше – Юрія Бойка (6%), Андрія Садового (5%), Володимира Гройсмана (4%), Юлію Тимошенко (4%), Олега Ляшка (3%), Сергія Тігіпка (1%).

Головою новообраної Верховної Ради бачать Олександра Турчинова (22%), Володимира Гройсмана (9%) та Володимира Литвина (8%). Крім того, по 5% бачать головою парламенту Олега Ляшка та Юлію Тимошенко, 4% – Юрія Луценка, 3% – Юрія Бойка, 2% – Ганну Гопко.

Згідно з результатами дослідження, 56% респондентів вважають, що парламентські вибори 26 жовтня були скоріше вільними і чесними, натомість 28% вважають, що вибори були, швидше, невільними і нечесними, кожен шостий – не визначився.

Соціологи відзначають, що серед тих, хто брали участь у виборах, абсолютна більшість - 75% - вважають їх вільними і чесними. Тоді як серед респондентів, які на виборах не голосували, більшість - 60% - вважають їх швидше невільними і нечесними.

У рамках дослідження опитано 2 тис. респондентів. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Опитування проводилось у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).