Турчинов: Рада може запрацювати з 2 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Підготовчої депутатської групи з підготовки першої сесії Верховної Ради VIII скликання.

Турчинов нагадав, що після оголошення Центральною виборчою комісією переможців виборів новим народним депутатам дається 20 днів для того, щоб вони могли привести у відповідність свої трудові книжки, позбавитися представницьких мандатів і врегулювати свої корпоративні права, якщо вони у них є.

Читайте такожВ БПП запевняють, що майбутня коаліція домовилася про зняття депутатської недоторканності“Коли робоча група не прийме іншого рішення, можна прогнозувати, що парламент нового скликання відкриє свою роботу 2 грудня”, - сказав Турчинов.

Водночас він зауважив, що робоча група може змінити час відкриття сесії, але не пізніше 15 грудня.

Нагадаємо, раніше від партії "Блок Петра Порошенка" надійшла пропозиція провести перше засідання новообраної Верховної Ради 25 листопада.