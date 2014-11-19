В РНБО кажуть про збільшення соціальної напруги в РФ через події в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Маю наголосити, що вбивають і російських солдат і офіцерів, які сюди прибувають, і я впевнений в тому, що батьки, які отримають з території України тіла загиблих російських солдат і тих же найманців – вони все більше борються з тією політикою, яку веде російське керівництво», - зазначив він.

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«Тому ми очікуємо, що і міжнародна спільнота і внутрішня напруга, яка наростає в Росії, – вплинуть на рішення, які зараз приймаються вищим російським керівництвом», - наголосив Лисенко.