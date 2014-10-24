Російські солдати кажуть, що отримали наказ їхати в Луганськ "добровольцями" - ЗМІ

Про це пише журналіст британської Financial Times Кортні Уівер, який поспілкувався з солдатами в луганському кафе "Плакуча верба".

"Звичайно, ми добровольці. Нас сюди ніхто не посилав". Потім він продовжив у більш серйозному тоні: "Нам віддали наказ: хто хоче поїхати добровольцем? І ми всі підняли ось так руки". Він глузливо показав, як людину змушують підняти руку вгору", – передає Уівер слова Максима з Воронезької області.

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Журналіст зазначив, що росіяни відрізняються від місцевих бойовиків однаковою формою, а також тим, що не носять всюди зброю.

Військові запевнили Уівера, що знаходяться в місті вже протягом місяця (тобто прибули туди вже після оголошення перемир'я 5 вересня) і займаються навчанням місцевого населення.

Українська правда