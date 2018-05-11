Це провал: у столиці автомобілі все частіше йдуть під землю (відео)

Каналізаційні колектори, труби, мости та водопроводи. Часто це побудовано в нашій країні дуже давно і починає ламатися.

10 травня, в центрі Києва під асфальт провалився автомобіль Mini Cooper. Ймовірною причиною провалу називають прорив труби.

2 травня в центрі столиці автомобіль провалився в яму. Передні колеса авто провалилися на дорозі, де раніше була розрита яма і її засипали щебенем. Chevrolet довелося витягати з провалу за допомогою пневмообладнання.

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22 квітня у столиці на одній з парковок під легковиком обвалився шматок асфальту.

18 квітня у Києві сміттєвоз провалився під асфальт, який тріснув під його вагою. Одне колесо сміттєвоза щільно застрягло в землі.