Це провал: у столиці автомобілі все частіше йдуть під землю (відео)
09:30, 11 травня 2018Суспільство
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Каналізаційні колектори, труби, мости та водопроводи. Часто це побудовано в нашій країні дуже давно і починає ламатися.
У столиці автомобілі все частіше йдуть під землю
10 травня, в центрі Києва під асфальт провалився автомобіль Mini Cooper. Ймовірною причиною провалу називають прорив труби.
2 травня в центрі столиці автомобіль провалився в яму. Передні колеса авто провалилися на дорозі, де раніше була розрита яма і її засипали щебенем. Chevrolet довелося витягати з провалу за допомогою пневмообладнання.
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22 квітня у столиці на одній з парковок під легковиком обвалився шматок асфальту.
18 квітня у Києві сміттєвоз провалився під асфальт, який тріснув під його вагою. Одне колесо сміттєвоза щільно застрягло в землі.
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