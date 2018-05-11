Це провал: у столиці автомобілі все частіше йдуть під землю (відео)

09:30, 11 травня 2018
Суспільство
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2 травня в центрі столиці автомобіль провалився в яму. Передні колеса авто провалилися на дорозі, де раніше була розрита яма і її засипали щебенем. Chevrolet довелося витягати з провалу за допомогою пневмообладнання.

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22 квітня у столиці на одній з парковок під легковиком обвалився шматок асфальту.

18 квітня у Києві сміттєвоз провалився під асфальт, який тріснув під його вагою. Одне колесо сміттєвоза щільно застрягло в землі.

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Теги: #Київ#дорога#асфальт#авто провалилось під асфальт