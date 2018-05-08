В Одесі посеред дороги утворилася величезна діра (фото)

Очевидці повідомляють, що провал утворився ще вчора ввечері і в нього потрапив автомобіль.

На вулиці Дідріхсона в Одесі знову утворився провал, причому на тому ж самому місці, де асфальт провалювався 30 березня.

Як повідомляє "Думська", в яму пішла як свіжа латка, так і ті покриття, що не були пошкоджені попереднім провалом.

Судячи з усього, причиною інциденту знову став прорив водопровідної труби: вода розмила ґрунт під асфальтом.

Місце НП огороджене, роботи з ліквідації аварії поки не ведуться.

Очевидці повідомляють, що провал утворився ще вчора ввечері і в нього потрапив автомобіль. Судячи з фото, через це яма значно збільшилася.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня в широку яму, глибиною декілька метрів, раптово утворилася на проїжджій частині в Одесі провалився автомобіль.