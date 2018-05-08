В Одесі посеред дороги утворилася величезна діра (фото)
14:16, 08 травня 2018Інциденти
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Очевидці повідомляють, що провал утворився ще вчора ввечері і в нього потрапив автомобіль.
Посеред дороги в Одесі провалився асфальт / фото Думська
На вулиці Дідріхсона в Одесі знову утворився провал, причому на тому ж самому місці, де асфальт провалювався 30 березня.
Як повідомляє "Думська", в яму пішла як свіжа латка, так і ті покриття, що не були пошкоджені попереднім провалом.
Судячи з усього, причиною інциденту знову став прорив водопровідної труби: вода розмила ґрунт під асфальтом.
фото Думська
Місце НП огороджене, роботи з ліквідації аварії поки не ведуться.
Очевидці повідомляють, що провал утворився ще вчора ввечері і в нього потрапив автомобіль. Судячи з фото, через це яма значно збільшилася.
фото Думська
Як повідомляв УНІАН, 30 березня в широку яму, глибиною декілька метрів, раптово утворилася на проїжджій частині в Одесі провалився автомобіль.
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