Cина нардепа Попова за розбійний напад засудили на 5 років умовно (відео)

14-річний син нардепа зі спільником, погрожуючи продавцям та відвідувачам магазину зброєю, забрали із каси 2,5 тисяч гривень. Згодом вони розкаялися.

Оболонський районний суд міста Києва оголосив вирок сину народного депутата Україна Ігоря Попова Богдану та Владиславу Чобану, згідно з яким засудив їх до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном строком на два роки за розбійний напад на магазин. Про це УНІАН повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

"Якщо вони протягом цих двох років не вчинять жодного злочину, то судимість може бути погашена. В іншому випадку буде застосована зовсім інша міра покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років", - заявила вона.

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За її словами, при ухваленні рішення колегія суддів у складі головуючого Владислава Дев'ятка, Олексія Диби та Тараса Андрейчука врахувала, зокрема, каяття обвинувачених та згоду потерпілих з цією мірою покарання.

"При винесенні вироку суд врахував щире каяття обох обвинувачених у скоєному злочині. Крім того, було допитано потерпілих - це були дві продавчині магазину та власник безпосередній цього магазину. І вони також погодилися із запропонованою прокуратурою мірою покарання. Суд врахував те, що обидва обвинуваченні були неповнолітніми", - пояснила прес-секретар.

При цьому, Інна Свинаренко уточнила, що саме про таку міру покарання просила прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада 2017 року народний депутат Попов (фракція Радикальної партії) написав у Facebook, що його 14-річний син Богдан взяв участь у спробі пограбування магазину. Також він попросив «не пов’язувати» його «горе з політикою чи з чиїмось інтригами».

За інформацією поліції, у Києві двоє неповнолітніх, погрожуючи продавцям та відвідувачам зброєю, забрали із каси магазину 2,5 тис. грн.

Суд обрав Богдану Попову та його 15-річному спільнику Владиславу Чубану запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

6 лютого 2018 року поліція завершила розслідування цього кримінального провадження.

Слідчі розслідували кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) КК України, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, нещодавно син заступника міністра освіти України вчинив збройний напад.