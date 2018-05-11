Cина нардепа Попова за розбійний напад засудили на 5 років умовно (відео)
Оболонський районний суд міста Києва оголосив вирок сину народного депутата Україна Ігоря Попова Богдану та Владиславу Чобану, згідно з яким засудив їх до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном строком на два роки за розбійний напад на магазин. Про це УНІАН повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.
"Якщо вони протягом цих двох років не вчинять жодного злочину, то судимість може бути погашена. В іншому випадку буде застосована зовсім інша міра покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років", - заявила вона.
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За її словами, при ухваленні рішення колегія суддів у складі головуючого Владислава Дев'ятка, Олексія Диби та Тараса Андрейчука врахувала, зокрема, каяття обвинувачених та згоду потерпілих з цією мірою покарання.
"При винесенні вироку суд врахував щире каяття обох обвинувачених у скоєному злочині. Крім того, було допитано потерпілих - це були дві продавчині магазину та власник безпосередній цього магазину. І вони також погодилися із запропонованою прокуратурою мірою покарання. Суд врахував те, що обидва обвинуваченні були неповнолітніми", - пояснила прес-секретар.
При цьому, Інна Свинаренко уточнила, що саме про таку міру покарання просила прокуратура.
Як повідомляв УНІАН, 27 листопада 2017 року народний депутат Попов (фракція Радикальної партії) написав у Facebook, що його 14-річний син Богдан взяв участь у спробі пограбування магазину. Також він попросив «не пов’язувати» його «горе з політикою чи з чиїмось інтригами».
За інформацією поліції, у Києві двоє неповнолітніх, погрожуючи продавцям та відвідувачам зброєю, забрали із каси магазину 2,5 тис. грн.
Суд обрав Богдану Попову та його 15-річному спільнику Владиславу Чубану запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
6 лютого 2018 року поліція завершила розслідування цього кримінального провадження.
Слідчі розслідували кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) КК України, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, нещодавно син заступника міністра освіти України вчинив збройний напад.