Син заступника міністра освіти України вчинив збройний напад - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, кур'єру погрожували пістолетом і застосували фізичну силу.

У Києві син першого заступника міністра освіти України Володимира Ковтунця, Михайло, взяв участь у розбійному нападі, щоб заволодіти мобільним телефоном iPhone 8 Plus.

Про це повідомив "Обозреватель", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

Як стало відомо, син заступника міністра, змовившись з двома спільниками, вирішив здійснити збройний напад на кур'єра одного з інтернет-магазинів, які торгують технікою.

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Для цих цілей Ковтунець-молодший позичив у знайомого пістолет. 22-го лютого зловмисники оформили в інтернет-магазині доставку мобільного телефону iPhone 8 Plus за адресою, пер. Артилерійський, 5 а.

Там вони чекали кур'єра, погрожували йому пістолетом і застосували фізичну силу.

Однак той зумів вирватися і втекти разом з товаром. Після цього постраждалий написав заяву до поліції.

У ході впізнання кур'єр побачив, що Ковтунець - той, хто погрожував йому пістолетом. Учасникам нападу вручили підозри про вчинення злочину.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада народний депутат Ігор Попов (фракція Радикальної партії) написав у Facebook, що його 14-річний син «скоїв серйозне правопорушення» - взяв участь у спробі пограбування магазину.