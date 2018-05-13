День матері в 2018 році: як відзначають в Україні - привітання і подарунки (відео)

В Україні відзначають День матері 13 травня у 2018 році. У 24 країнах будуть вітати своїх мам зі світлим святом, дарувати листівки і читати вірші.

У 2018 році День матері в Україні відзначають 13 травня. Офіційного вихідного у зв'язку зі святом немає, проте це не заважає українцям висловлювати слова вдячності матерям і дарувати їм квіти і подарунки.

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День матері: історія свята

У США День матері вперше привселюдно був підтриманий відомою американською пацифісткою Джулією Уорд Хоув у 1872 році. День матері за версією Джулії Уорд - день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Концепція Джулії Уорд не знайшла широкої підтримки ні в США, ні в інших країнах.

У 1907 році американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою матір. Анна написала листи до державних установ, законодавчих органів і видатним особам з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. У 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері офіційним святом. У 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів. Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 23 країни (в їх числі: Бахрейн, Гонконг, Індія, Малайзія,Мексика, Нікарагуа, Об'єднані Арабські Емірати,Оман, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Сінгапур, Австралія, Україна, Естонія та ін), а ще більше тридцяти відзначають свято в інші дні.

День матері в Україні

В Україні святкування Дня матері встановлено указом президента від 10 травня 1999 року. Незважаючи на те, що в Україні дата цього свята щороку різна, в 2018 році дата збігається з міжнародною. 13 травня День матері відзначають 24 країни.

За останні роки все більше українців планують цей день заздалегідь, намагаючись привітати найріднішу людину по-особливому, не так, як в інші дні року.

Традиції Дня матері

День матері - добрий свято, коли можна нагадати найдорожчій людині про те, що ви його любите, поважаєте і цінуєте. На День матері діти дарують своїм матерям квіти, святкові листівки, роблять подарунки власними руками, присвячують мамам пісні і вірші. Якщо говорити про дорослих дітей, то прийнято дарувати подарунки, правда, до них вже немає ніяких побажань х головне, щоб вони були від серця і з добрими намірами. У США та Австралії існує традиція носити в цей день на одязі квітку гвоздики. Причому колір має значення, так кольорова гвоздика говорить про те, що мати особи жива, а білі квіти приколюють до одягу в пам'ять про померлих матерів. Також в цей день влаштовують різні концерти, флешмоби і благодійні акції в будинках пристарілих.

Що дарувати і як вітати улюблених мам

В цей день діти традиційно дарують квіти, цукерки, листівки, вироби, зроблені своїми руками, присвячують вірші або пісні.

Цікаві привітання до Дня матері читайте в добірці УНІАН:

Мама! Найдорожче слово в світі

Де б не був ти, що б ти не робив.

Назавжди вона твій шлях освітить

Ніжним серцем, відданим тобі!

І сняться часто зорі голубі

І мама на порозі біля хати.

За все, що маю, мамо, дякую тобі!

За все , що маю і що буду мати!

***

Матінко люба, зозуленько мила,

Щирі вітання тобі!

Зичу я щастя, здоров’я і миру

в домі твоєму завжди!

***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров’я міцного вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

***

Тебе, рідненька, раді привітати

В святкові та буденні дні,

Бо ти для нас єдина, мамо,

І кращої немає на землі.

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,

щоб всіх на століття могла запросити!

***

Слів чудових безліч хочеться сказати

І всього багато щиро побажати.

Скільки є на світі квітів, а на них роси, –

Стільки зичимо вам щастя, радості завжди.

Щоб кожен день здавався святом –

Квітучим, щедрим і багатим!

***

Вітання зі святом, матусю!

Я сонцем травневим всміхнуся,

Щоб бачити посмішку мами

І вдячним їй буть до нестями.

Хай серце віднині радіє.

Душа хай лише молодіє.

Хай радістю очі засяють.

Хай матері труд прославляють!

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло

І щоб завжди здоров’я у тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Вас щиро вітає вся наша родина,

Матусю рідненька, матусю єдина,

Усі ми вас любим і всі поважаєм,

Усі ми вам щастя, здоров’я бажаєм.

***

Спасибі, мамо, за чарівну посмішку,

За ніжний погляд твій, за рук твоїх тепло.

За те, що мені лиш з тобою дуже затишно,

За те, що лиш з тобою ясно…

Нема нічого сильного й прекрасного

Ніж та твоя любов і доброта твоя.

Для мене ти – весь світ великий,

Такий, яким зробила його ти!

Тому прийми уклін мій тихий,

Щоб не було більше журби!!!

***

Матусю, бабусю, ви – наша єдина,

Вас щиро вітає вся наша родина.

І діти, й онуки вам, дорогенька,

Шлють щирий уклін від серця, рідненька!

Дай Боже, вам жити і горя не знати,

Щоб сотую осінь із нами стрічати!

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Ніякі скарби світу не замінять ту материнську любов, яку ти мені дарувала довгими і безсонними ночами сидячи біля мого ліжка; ніщо не зрівняється з ніжністю твого голосу, коли ти читала мені казки перед сном; ніщо не нагадає теплоти твоїх рук, коли ти витирала мені сльози перше кохання. Мамо, я хочу привітати тебе з таким чудовим святом, побажати від щирого серця радості, посмішок, добра і благополуччя, а також здоров'я на багато-багато років вперед.

***

Улюблена мамочка, з святом! Для мене ти завжди будеш найкращою, самою турботливою і самої уважною мамою на світі! Адже ти як справжній ангел-охоронець, який оберігає від образ і розчарувань, від сліз і помилок, від бід і втрат. Здоров'я тобі матусю і довголіття! І я дуже прошу тебе – хай буде по-справжньому щаслива!

З мого першого подиху і до сьогоднішнього дня, немає людини рідніше і ближче, ніж ти, мамо! Це свято — лише привід сказати тобі про те, що я відчуваю кожен день: я люблю тебе більше всіх на Землі! Хай береже тебе від поганого життя, ти стоїш тільки найкращого і найсвітлішого. Довгих та щасливих років життя, мамочко!

***

Улюблена матуся, я від щирого серця вітаю тебе з Днем матері. Хай щастя супроводжує тебе завжди. Залишайся такою ж доброю, мудрою і розуміє, я тебе дуже люблю. Немає у світі людини дорожче і ближче, ніж мама, і я не втомлюся ніколи дякувати тобі за те, що ти зробила для мене. Зі святом, кохана!

Пам'ятайте - не потрібно чекати Дня матері для того, щоб сказати їй слова любові і підтримки. Любіть своїх матерів, говоріть їм про те, яку важливу роль вони відіграють у вашому житті кожен день.