День матері в 2018 році: як відзначають в Україні - привітання і подарунки (відео)
У 2018 році День матері в Україні відзначають 13 травня. Офіційного вихідного у зв'язку зі святом немає, проте це не заважає українцям висловлювати слова вдячності матерям і дарувати їм квіти і подарунки.
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День матері: історія свята
У США День матері вперше привселюдно був підтриманий відомою американською пацифісткою Джулією Уорд Хоув у 1872 році. День матері за версією Джулії Уорд - день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Концепція Джулії Уорд не знайшла широкої підтримки ні в США, ні в інших країнах.
У 1907 році американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою матір. Анна написала листи до державних установ, законодавчих органів і видатним особам з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. У 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері офіційним святом. У 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів. Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 23 країни (в їх числі: Бахрейн, Гонконг, Індія, Малайзія,Мексика, Нікарагуа, Об'єднані Арабські Емірати,Оман, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Сінгапур, Австралія, Україна, Естонія та ін), а ще більше тридцяти відзначають свято в інші дні.
День матері в Україні
В Україні святкування Дня матері встановлено указом президента від 10 травня 1999 року. Незважаючи на те, що в Україні дата цього свята щороку різна, в 2018 році дата збігається з міжнародною. 13 травня День матері відзначають 24 країни.
За останні роки все більше українців планують цей день заздалегідь, намагаючись привітати найріднішу людину по-особливому, не так, як в інші дні року.
Традиції Дня матері
День матері - добрий свято, коли можна нагадати найдорожчій людині про те, що ви його любите, поважаєте і цінуєте. На День матері діти дарують своїм матерям квіти, святкові листівки, роблять подарунки власними руками, присвячують мамам пісні і вірші. Якщо говорити про дорослих дітей, то прийнято дарувати подарунки, правда, до них вже немає ніяких побажань х головне, щоб вони були від серця і з добрими намірами. У США та Австралії існує традиція носити в цей день на одязі квітку гвоздики. Причому колір має значення, так кольорова гвоздика говорить про те, що мати особи жива, а білі квіти приколюють до одягу в пам'ять про померлих матерів. Також в цей день влаштовують різні концерти, флешмоби і благодійні акції в будинках пристарілих.
Що дарувати і як вітати улюблених мам
В цей день діти традиційно дарують квіти, цукерки, листівки, вироби, зроблені своїми руками, присвячують вірші або пісні.
Цікаві привітання до Дня матері читайте в добірці УНІАН:
Мама! Найдорожче слово в світі
Де б не був ти, що б ти не робив.
Назавжди вона твій шлях освітить
Ніжним серцем, відданим тобі!
І сняться часто зорі голубі
І мама на порозі біля хати.
За все, що маю, мамо, дякую тобі!
За все , що маю і що буду мати!
***
Матінко люба, зозуленько мила,
Щирі вітання тобі!
Зичу я щастя, здоров’я і миру
в домі твоєму завжди!
***
Спасибі за ласку, за щире тепло
Недоспані ночі, турботи й добро.
Здоров’я міцного вам зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру!
***
Тебе, рідненька, раді привітати
В святкові та буденні дні,
Бо ти для нас єдина, мамо,
І кращої немає на землі.
Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
щоб всіх на століття могла запросити!
***
Слів чудових безліч хочеться сказати
І всього багато щиро побажати.
Скільки є на світі квітів, а на них роси, –
Стільки зичимо вам щастя, радості завжди.
Щоб кожен день здавався святом –
Квітучим, щедрим і багатим!
***
Вітання зі святом, матусю!
Я сонцем травневим всміхнуся,
Щоб бачити посмішку мами
І вдячним їй буть до нестями.
Хай серце віднині радіє.
Душа хай лише молодіє.
Хай радістю очі засяють.
Хай матері труд прославляють!
***
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло
І щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Вас щиро вітає вся наша родина,
Матусю рідненька, матусю єдина,
Усі ми вас любим і всі поважаєм,
Усі ми вам щастя, здоров’я бажаєм.
***
Спасибі, мамо, за чарівну посмішку,
За ніжний погляд твій, за рук твоїх тепло.
За те, що мені лиш з тобою дуже затишно,
За те, що лиш з тобою ясно…
Нема нічого сильного й прекрасного
Ніж та твоя любов і доброта твоя.
Для мене ти – весь світ великий,
Такий, яким зробила його ти!
Тому прийми уклін мій тихий,
Щоб не було більше журби!!!
***
Матусю, бабусю, ви – наша єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина.
І діти, й онуки вам, дорогенька,
Шлють щирий уклін від серця, рідненька!
Дай Боже, вам жити і горя не знати,
Щоб сотую осінь із нами стрічати!
***
В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
***
Ніякі скарби світу не замінять ту материнську любов, яку ти мені дарувала довгими і безсонними ночами сидячи біля мого ліжка; ніщо не зрівняється з ніжністю твого голосу, коли ти читала мені казки перед сном; ніщо не нагадає теплоти твоїх рук, коли ти витирала мені сльози перше кохання. Мамо, я хочу привітати тебе з таким чудовим святом, побажати від щирого серця радості, посмішок, добра і благополуччя, а також здоров'я на багато-багато років вперед.
***
Улюблена мамочка, з святом! Для мене ти завжди будеш найкращою, самою турботливою і самої уважною мамою на світі! Адже ти як справжній ангел-охоронець, який оберігає від образ і розчарувань, від сліз і помилок, від бід і втрат. Здоров'я тобі матусю і довголіття! І я дуже прошу тебе – хай буде по-справжньому щаслива!
З мого першого подиху і до сьогоднішнього дня, немає людини рідніше і ближче, ніж ти, мамо! Це свято — лише привід сказати тобі про те, що я відчуваю кожен день: я люблю тебе більше всіх на Землі! Хай береже тебе від поганого життя, ти стоїш тільки найкращого і найсвітлішого. Довгих та щасливих років життя, мамочко!
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Улюблена матуся, я від щирого серця вітаю тебе з Днем матері. Хай щастя супроводжує тебе завжди. Залишайся такою ж доброю, мудрою і розуміє, я тебе дуже люблю. Немає у світі людини дорожче і ближче, ніж мама, і я не втомлюся ніколи дякувати тобі за те, що ти зробила для мене. Зі святом, кохана!
Пам'ятайте - не потрібно чекати Дня матері для того, щоб сказати їй слова любові і підтримки. Любіть своїх матерів, говоріть їм про те, яку важливу роль вони відіграють у вашому житті кожен день.