У поліції повідомили обставини смерті скандального судді Бобровника

Оскільки причина смерті 37-річного судді вже відома, і ознак насильницької смерті на його тілі не виявлено, кримінальне провадження правоохоронці не відкривали.

Суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Бобровник помер у м. Бердичів Житомирської області у власному автомобілі від серцевого нападу.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко, інформація про подію надійшла до правоохоронців 13 травня.

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За її словами, чоловіка виявили у власному автомобілі на одній із вулиць Бердичева. «Він не був за кермом, але перебував у своїй машині», - зазначила Ващенко і додала, що суддя помер своєю смертю.

«Вже є висновки судово-медичної експертизи, згідно з якими смерть судді настала внаслідок серцевого нападу. Оскільки причина смерті судді вже відома та ознак насильницької смерті на його тілі не знайшли, кримінального провадження правоохоронці не відкривали», - повідомила представник поліції.

Як відомо, у січні 2018 року дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження стосовно судді Солом’янського районного суду міста Києва Олександра Бобровника, якого у квітні минулого року звинувачували у вживанні алкоголю на роботі та вирішенні питань здійснення судочинства у не передбачений законом спосіб. Бобровник також відомий тим, що розглядав справу голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Також, за інформацією Української Гельсінської спілки, суддя Бобровник своїм рішення позбавив чоловіка квартири. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.