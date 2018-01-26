Рада правосуддя відкрила провадження стосовно судді Бобровника

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження стосовно судді Солом’янського районного суду міста Києва Олександра Бобровника, якого у квітні минулого року звинувачували у вживанні алкоголю на роботі та вирішенні питань здійснення судочинства у не передбачений законом спосіб.

Читайте такожУ САП сподіваються, що суддя-"баночник" Чаус в березні буде екстрадований до УкраїниЯк повідомляє прес-служба Вищої Ради правосуддя, провадження було відкрито 17 січня. Того ж дня палата дослідила протоколи оглядів відеозаписів, здобутих у результаті проведення стосовно Бобровника негласних слідчих дій. Раніше дані протоколи оприлюднили численні ЗМІ.

З протоколів вбачається, що Олександр Бобровник «вживає спиртні напої на робочому місті, безпідставно відкладає розгляд призначених справ, у не передбачений процесуальним законом спосіб вирішує питання, пов’язані зі здійсненням ним судочинства».

Повідомляється також, що у ВРП вирішили притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Кіровського районного суду міста Кіровограда (Кропивницького) Олексія Галагана, якого раніше затримували за управління авто у нетверезому вигляді.

Раніше Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення з посади судді Вишгородського районного суду Київської області Лариси Войнаренко, яка своїм вироком позбавила водійських прав трьох учасників автомайдану.