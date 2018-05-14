У Харкові викрили продаж представникам кримінальних кіл зброї та боєприпасів з Донбасу

Співробітники СБ України затримали обох зловмисників в обласному центрі під час спроби збуту двох гранат Ф-1, РГД-5 та набоїв калібру 7,62 мм.

Співробітники СБУ блокували у Харкові незаконний збут зброї та боєприпасів, вивезених з району проведення Операції Об'єднаних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, двох зловмисників затримали на минулих вихідних.

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За відомостями прес-центру, правоохоронці встановили, що двоє місцевих жителів, які не є військовослужбовцями, продавали на території регіону набої до автомата та кулемета Калашникова, самозарядного карабіну СКС, а також бойові гранати. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації зловмисниками зброї представникам кримінальних кіл.

Співробітники СБ України затримали обох зловмисників в обласному центрі під час спроби збуту двох гранат Ф-1, РГД-5 та набоїв калібру 7,62 мм.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання про взяття їх під варту.

У рамках кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, знайдені у Києві на Трухановому острові боєприпаси пролежали не більш як 1,5 місяці.