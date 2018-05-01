Знайдені у Києві на Трухановому острові боєприпаси пролежали не більш як 1,5 місяці – поліція

За фактом виявлення у Києві на Трухановому острові патронів та гранат відкрито кримінальне провадження.

Боєприпаси і вибухівка, знайдені на Трухановому острові у столиці 29 квітня, пролежали у воді не більш як 1,5 місяці.

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Про це начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Боєприпаси у воді за зовнішніми ознаками пролежали не більш як місяць-півтора. Відкрито кримінальне провадження, зараз експертизи призначаємо. Особи, хто туди їх (боєприпаси - УНІАН) викинув, ще не встановлені", - сказав Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 квітня у Києві на Трухановому острові випадкова людина виловила у воді відро та пакунок із патронами та гранатами.

Вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які прибули на місце, виявили предмети, схожі на чотири корпуси гранат, запали, п’ять тротилових шашок, десять пострілів для підствольного гранатомета, п’ять магазинів до автомата та понад 1,5 тис. патронів різного калібру.