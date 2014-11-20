ООН: з початку дії режиму припинення вогню на Донбасі загинули 957 осіб

Про це йдеться в доповіді ООН від 20 листопада про стан дотримання прав людини в Україні. "За даними Управління ООН з прав людини, з середини квітня по 18 листопада, принаймні 4317 осіб було вбито і 9921 поранено в постраждалих від конфлікту районах на сході України", - сказано в доповіді.

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Разом з тим відзначається, що з початку припинення вогню, з 6 вересня по 18 листопада, було зареєстровано 957 загиблих - 838 чоловіків і 119 жінок, хоча деякі, можливо, були вбиті до припинення вогню, але зареєстровані пізніше.

Кількість внутрішньо переміщених осіб також різко збільшилася з 275 тис. 489 станом на 18 вересня до 466 тис. 829 19 листопада, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій.