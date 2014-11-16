Переселенців з Донбасу вже більше 445 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Усього з району проведення АТО до інших регіонів переселено понад 445 тис. 176 осіб, у тому числі 122,6 тис. дітей, 87 тис. інвалідів та осіб похилого віку», - сказав він.

Читайте такожПотік біженців з Донбасу може завадити Україні отримати безвізовий режим з ЄС – експертЗа інформацією РНБО, в Артемівську та Артемівському районі Донецької області на даний час тимчасово мешкає близько 49 тис. вимушених переселенців (переважно пенсіонери з Горлівки та Дебальцевого), які активно надають до місцевого управління Пенсійного фонду України документи на оформлення соціальних виплат. Така ж ситуація і в Костянтинівці, де перебуває близько 59 тис. внутрішньо переміщених осіб, зазначив Лисенко.

Крім того, він повідомив, що за весь період АТО медичну допомогу отримали понад 78 тис. дорослих та 56 тис. дітей. 70% дорослих і 65% дітей переселенців взято на медичний облік.