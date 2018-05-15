Реформа освіти або катування для українців: як потрапити в школу без прописки (відео)

Потрапити в школу не за пропискою тепер можна буде тільки при наявності там вільних місць.

Нова реформа влади стає катуванням для українців. Згідно з нововведеннями Міносвіти, першокласників будуть розподіляти в школи виключно за пропискою.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші". Поїхати вчитися в іншу школу тепер стане майже неможливо. Потрапити в школу не за пропискою тепер можна буде тільки при наявності там вільних місць.

Еслим ви орендуєте квартиру і хочете віддати дитину за цим місцем проживання в школу - доведеться оформити договір про винаймання у нотаріуса. Однак власники квартир до цього не готові - їм доведеться щомісяця платити 20% податків від здачі квартири в оренду.

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Ще один варіант потрапити в школу мрії - знайти тих, хто готовий вас прописати у своїй квартирі. Подібних оголошень в мережі багато. Процедура досить формальна - підписується договір оренди на півроку. Все це коштує близько 3 тисяч гривень.

До того ж у багатьох гімназіях спеціалізоване навчання - поглиблене вивчення мов або інших предметів. Як бути, якщо в таку гімназію потраплять діти, які не потягнуть таке навчання, педагоги не знають.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України не планує забороняти шкільні лінійки.