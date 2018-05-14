Гриневич: Міносвіти не заборонятиме шкільні лінійки

Позиція Міністерства освіти і науки полягає в тому, що лінійка не є єдиним методом зібрати дітей.

Міністерство освіти і науки України не планує забороняти шкільні лінійки.

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Про це заявила голова відомства Лілія Гриневич, коментуючи ситуацію із масовим отруєнням людей у Черкасах, передає радіо Свобода. «Розумієте, це теж не метод: дати команду й заборонити лінійки. Потрібно йти шляхом не заборон у цьому випадку, а просвітою вчительства, для того, щоб вони шукали й могли запропонувати цікавіші методи роботи з дітьми», – сказала Гриневич.

За її словами, позиція Міністерства освіти і науки полягає в тому, що лінійки не є єдиним методом зібрати дітей і поговорити на важливі теми.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня на території з школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і почали непритомніти учні школи (2–9-й класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні, понад 50 із них шпиталізували, за попередніми даними, внаслідок отруєння невідомою речовиною.

14 травня у Черкаській обласній держадміністрації повідомили, що в лікарні залишаються 18 дітей і троє вчителів. У відомстві зазначили, що в школі відновили навчання.