СБУ провела брифінг з приводу обшуків в редакції «РИА Новости» (видео)
14:46, 15 травня 2018Суспільство
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У спецслужбі готові розповісти, чому в офісі російського інформагентства сьогодні проводилися слідчі дії.
УНІАН
Керівництво Служби безпеки України проводить брифінг щодо розкриття діяльності в країні мережі медиаструктур, підконтрольних країні-агресору.
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Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки в київському офісі "РИА Новости", затримано журналіста Кирила Вишинського.
Зазначалось, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медиаструктур, підконтрольних Російської Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.
Повідомлялося також про обшуки в офісі пропагандистського телеканалу РФ "Russia Today".
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