СБУ провела брифінг з приводу обшуків в редакції «РИА Новости» (видео)

У спецслужбі готові розповісти, чому в офісі російського інформагентства сьогодні проводилися слідчі дії.

Керівництво Служби безпеки України проводить брифінг щодо розкриття діяльності в країні мережі медиаструктур, підконтрольних країні-агресору.

Читайте такожСБУ затримала керівника "РИА Новостей" в Києві

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки в київському офісі "РИА Новости", затримано журналіста Кирила Вишинського.

Зазначалось, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медиаструктур, підконтрольних Російської Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.

Повідомлялося також про обшуки в офісі пропагандистського телеканалу РФ "Russia Today".